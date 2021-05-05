В Зеленогорске объявили день траура после гибели трех туристов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Администрация Зеленогорска Красноярского края объявила день траура по погибшим туристам под лавиной в Бурятии, сообщается в среду на сайте мэрии города.

В среду в Зеленогорске отменены развлекательные мероприятия, приспущен флаг города.

"Администрация ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование - ИФ) Зеленогорска выражает соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев - Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшие были членами зеленогорского клуба спортивного туризма "Фирн".

В понедельник группу зеленогорских туристов из пяти человек накрыло лавиной в Бурятии. Это произошло на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района. Трое туристов погибли, двоим, Илье Тибейкину и Константину Волкову, удалось спастись, сообщает пресс-служба мэрии Зеленогорска.