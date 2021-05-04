Источник сообщил о 20 пострадавших при пожаре в гостинице "Вечный зов"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - После пожара в гостинице на 6-й Кожуховской улице к врачам обратились 20 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В МЧС ранее говорили о семи пострадавших.

"За помощью к медикам обратились 20 человек, включая 10 детей. Госпитализированы 14 человек, среди госпитализированных восемь детей", - сказал собеседник агентства.

Пожар в гостинице "Вечный зов" случился ранним утром во вторник на первом этаже и частично в коридоре. Когда пожар начался, в отеле было около 300 человек. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, его потушили. В МЧС сначала сообщили о троих погибших, затем уточнили, что никто не погиб, а пострадали семеро.

По факту проводится прокурорская проверка.