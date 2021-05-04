Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Два человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По информации собеседника агентства, жертвами пожара стали женщина 35 лет и мужчина 40 лет.

Еще 14 человек госпитализированы. "У всех пострадавших - отравление продуктами горения", - сказал источник.

Причиной пожара, сообщил информированный источник, могли стать проблемы с электропроводкой и нарушение техники безопасности. Также будут проверены версии о баловстве с огнем кого-то из детей.

"Среди основных версий - неисправность электропроводки и электрооборудования, а также нарушение техники безопасности постояльцами. Возможно кто-то из них вопреки запрету закурил", - сказал собеседник агентства.

Пожар в гостинице "Вечный зов" произошел рано утром во вторник на первом этаже и частично в коридоре. Всего в гостинице находилось более 300 постояльцев. Каждый третий из них ребенок.