В Самаре возбудили дело после проверки пансионата для детей-инвалидов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания несовершеннолетних в государственном бюджетном учреждении "Самарский пансионат для детей-инвалидов". Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

В ходе проверки в пансионате нашли ряд нарушений. Директор пансионата сразу же была уволена. В день проверки у детей в меню был салат, состоящий из одного репчатого лука. Также дети были одеты в рваную одежду. Лежачим детям пролежни смазывали зеленкой.

Пансионат для детей-инвалидов уже год закрыт для посещения из-за пандемии.