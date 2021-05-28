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Еще два дела завели после проверки в самарском пансионате для детей-инвалидов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовные дела в результате проверки государственного бюджетного учреждения "Самарский пансионат для детей-инвалидов". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность), статье 117 УК РФ (истязание) возбуждены по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами и сотрудниками ГБУ Самарской области "Самарский пансионат для детей инвалидов" должностных обязанностей по воспитанию, содержанию и лечению детей.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки в пансионате выявили нарушения. Директор пансионата сразу же была уволена. В день проверки у детей в меню был салат, состоящий из одного репчатого лука. Дети были одеты в рваную одежду. Лежачим детям пролежни смазывали зеленкой.

Пансионат для детей-инвалидов уже год закрыт для посещения из-за пандемии.

По материалам прокурорской проверки полиция ранее возбудила уголовное дело по части 1 статьи 156 УК РФ (ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

Самара Самарская область

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