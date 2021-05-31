Поиск
AНачало в 16:15Чехия ЧехияДания ДанияBНачало в 16:15США СШАГермания ГерманияAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

СК возбудил четыре дела о портретах нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В отношении двух россиян и двух граждан Украины возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), сообщили в СКР.

По версии следствия, они в мае 2021 года направили на сайт проекта "Бессмертный полк России" заявки с фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова.

"Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом", - считают в СК.

Подследственные - житель Оренбургской области Андрей Акимов, житель Томской области Сергей Сахаров и граждане Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.

В отношении Алексея Пономарева из Свердловской области идет процессуальная проверка. В СК объяснили, что он пытался разместить в проекте "Бессмертный полк" фотографию "лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".

По местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи, говорится в пресс-релизе.

СКР Бессмертный полк Украина

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в медикаментозный сон

Пандемия коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');