СК возбудил четыре дела о портретах нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В отношении двух россиян и двух граждан Украины возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), сообщили в СКР.

По версии следствия, они в мае 2021 года направили на сайт проекта "Бессмертный полк России" заявки с фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса, генерала Андрея Власова.

"Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом", - считают в СК.

Подследственные - житель Оренбургской области Андрей Акимов, житель Томской области Сергей Сахаров и граждане Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.

В отношении Алексея Пономарева из Свердловской области идет процессуальная проверка. В СК объяснили, что он пытался разместить в проекте "Бессмертный полк" фотографию "лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".

По местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи, говорится в пресс-релизе.