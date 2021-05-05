Хуснуллин счел, что РФ без помощи Украины решит водный кризис в Крыму

Резервуар для воды, установленный в Симферополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские власти самостоятельно решат проблему обеспечения водой засушливого Крыма, обойдутся без днепровской воды из перекрытого Украиной Северо-Крымского канала, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам в Симферополе в среду.

"Мы справимся без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, это абсолютно неправильно. Геноцид", - сказал зампред кабинета министров.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул ГВС после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.