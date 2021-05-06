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Энергопотребление в РФ в апреле выросло на 4,92%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России во второй месяц весны составило 88,458 млрд кВт.ч, увеличившись в сравнении с апрелем 2020 года на 4,92%, сообщили журналистам в Минэнерго.

Как сообщал ранее "Системный оператор" (он данные по апрелю пока не раскрывал - ИФ), в январе-марте энергопотребление в целом по России увеличилось на 3,9% в сравнении с январем-мартом 2020 года, до 301,5 млрд кВт.ч.

Таким образом, в январе-апреле потребление могло составить 389,96 млрд кВт.ч. (в январе-апреле 2020 года оно равнялось 374,65 млрд кВт.ч. - ИФ).

В конце апреля глава "Системного оператора" Федор Опадчий говорил, что в компании наблюдают восстановление потребления в целом в РФ и по отраслям до доковидного уровня. "Мы наблюдаем рост потребления относительно первого квартала 2020 года и по сравнению с 2019 годом. Мы видим явное восстановление электропотребления выше предыдущих периодов", - сказал он.

По его словам, восстановление идет по всем энергосистемам, за исключением Средней Волги и Урала, где фиксируется снижение потребления нефтяной промышленностью. "Восстанавливается машиностроение, алюминиевые заводы, возвращается транспорт (РЖД), предприятия химии и металлургии к доковидным значениям", - отметил Опадчий.

Минэнерго РФ Системный оператор Федор Опадчий

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