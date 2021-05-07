Житель Ростовской области задержан за похищение 5-летней девочки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о похищении ребенка, он задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ в пятницу.

5 мая подозреваемый, будучи пьяным, находясь в городе Морозовске, увидел ранее незнакомую 5-летнюю девочку, направляющуюся от детской площадки в сторону дома. Мужчина с помощью уговоров отвел ребенка в заброшенное здание, расположенное на соседней улице, и удерживал в течение 15 минут. В сообщении говорится, что у него был "умысел на похищение".

Житель Ростовской области отпустил девочку, услышав голоса искавших ее родителей. В этот же день он был задержан. "Каких-либо иных противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", - уточняет СКР.

Следователи возбудили в отношении 36-летнего мужчины дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего) и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста.