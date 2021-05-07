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Ветеранов привили от COVID перед участием в параде Победы в Петербурге

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ветеранов Великой Отечественной войны вакцинировали от коронавируса в преддверии парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге, сообщили в пятницу в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Цикл вакцинации полностью завершили 177 ветеранов, самому старшему из них - 90 лет.

Всего 9 мая в параде примут участие 250 ветеранов, но у 73 человек есть антитела после перенесенного заболевания.

Эргашев сообщил, что к участию в параде Победы допустят только тех, кто имеет отрицательные тесты на коронавирус.

Ветеранов трижды проверяют на COVID-19 на дому: на 12-й, 8-й день и за сутки до парада. Аналогичное тестирование проходят и сопровождающие.

К месту проведения парада ветеранов доставят на продезинфицированном транспорте.

Саму Дворцовую площадь предварительно также обработают дезинфицирующими средствами. На входе будут проверять наличие средств индивидуальной защиты, документы об отсутствии COVID-19 и измерять температуру. На трибуне гостей будут размещать на социальной дистанции.

По последним данным, в Петербурге проживает 84,7 тысячи человек, переживших Великую Отечественную войну. Из них 4 тысячи человек - это непосредственные участники боевых действий, 377 инвалидов ВОВ, 62,7 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,7 тысяч тружеников тыла, около 6,7 тысяч бывших малолетних узников фашистских концлагерей, а также более 222 тысяч детей войны.

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