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Петербуржцев начнут прививать от коронавируса на дачах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса планируют открыть в садоводствах под Петербургом, сообщил в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба городской администрации.

"С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области", - сказал Беглов по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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Беглов также сообщил, что по состоянию на пятницу более полумиллиона петербуржцев уже завершили полный цикл вакцинации от COVID-19, на постоянную работу перешли два прививочных пункта на стадионе "Газпром арена" и в Ледовом дворце: они открыты не только во время матчей, но и во все рабочие дни.

Сейчас в Петербурге действует 134 пункта вакцинации, в том числе 107 - в городских поликлиниках. Продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки в социальных учреждениях, включая психоневрологические интернаты.

Запас вакцины от коронавируса в городе составляет почти 200 тысяч комплектов.

Хроника коронавируса. Май.

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Александр Беглов Петербург Коронавирус

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