Жертвами пожара в сварочном цехе в Мытищах стали четыре человека

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Московской области.

"Четыре человека обнаружены погибшими", - сказали в ведомстве. Там отметили, что тушение пожара продолжается.

В ведомстве добавили, что внутри здания находились газовые баллоны, которые были эвакуированы спасателями. Угроза взрыва отсутствует.

В прокуратуре Московской области "Интерфаксу" сообщили, что также есть пострадавший. "В ходе спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела четырех погибших, еще один человек пострадал", - сказала официальный представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

Она отметила при этом, что эти данные не окончательные. "Тушение пожара продолжается, данные о погибших и пострадавших могут измениться", - подчеркнула Григорьева.