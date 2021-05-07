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Тело пятого погибшего нашли в сгоревшем сварочном цехе в Мытищах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число погибших на пожаре в сварочном цехе в Мытищах увеличилось до пяти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Вскоре эту информацию подтвердили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Еще один человек пострадал", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что открытое горение в 21:49 было ликвидировано. Из здания были вынесены 11 кислородных баллонов и два - с пропаном.

Ранее в прокуратуре Московской области "Интерфаксу" сообщали, что в результате пожара погибли четыре человека и один пострадал. Там отмечали, что данные не окончательные.

Мытищи

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