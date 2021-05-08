В Мытищах потушили пожар в сварочном цехе, где погибли пять человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожар в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, где погибли пять человек, около двух часов ночи был полностью ликвидирован, сообщается на сайте МЧС по региону.

Там уточнили, что площадь пожара составила 225 квадратных метров.

Пожар произошел накануне вечером в частном автосервисе на улице 3-я Новая города Мытищи из-за разгерметизации газового баллона. Еще 11 кислородных баллонов и два баллона с пропаном из горящего здания вынесли пожарные.

В результате происшествия пять человек погибли, один мужчина был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).