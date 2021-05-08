Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:13Заразились
на 07.05В России 4 863 514+8 386В мире 156 070 356+869 824

Дело возбуждено по факту гибели пяти человек на пожаре в Мытищах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гибель пяти человек в результате пожара в подмосковных Мытищах будет расследоваться в рамках дела о непредумышленном убийстве, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.

По данным следствия, вечером 7 мая в частном автосервисе на улице 3-я Новая города Мытищи после разгерметизации газового баллона начался пожар, его продолжают тушить.

На данный момент найдены тела пяти погибших, но, по словам Врадий, количество жертв уточняется. Также она сообщила, что один пострадавший госпитализирован.

Мытищи

Новости
Умершие знаменитости

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Тело пятого погибшего нашли в сгоревшем сварочном цехе в Мытищах

Жертвами пожара в сварочном цехе в Мытищах стали четыре человека

Что произошло за день: пятница, 7 мая

Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе

Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе

Правительство утвердило использование радиочастот 24 ГГц для сетей 5G

"Роскосмос" заявил, что ступень китайской ракеты упадет в Тихий океан

"Роскосмос" заявил, что ступень китайской ракеты упадет в Тихий океан
Пандемия коронавируса

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

РФПИ потребовал извинений от медрегулятора Словакии из-за ситуации со "Спутником V"

Почти половина россиян собралась участвовать в праздновании Дня Победы

"Газпром" и Минэнерго назвали критерии для бесплатного подключения домов к газу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');