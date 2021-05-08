Дело возбуждено по факту гибели пяти человек на пожаре в Мытищах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гибель пяти человек в результате пожара в подмосковных Мытищах будет расследоваться в рамках дела о непредумышленном убийстве, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.

По данным следствия, вечером 7 мая в частном автосервисе на улице 3-я Новая города Мытищи после разгерметизации газового баллона начался пожар, его продолжают тушить.

На данный момент найдены тела пяти погибших, но, по словам Врадий, количество жертв уточняется. Также она сообщила, что один пострадавший госпитализирован.