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На Камчатке организовали поиски пропавшего вертолета

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Поиски пропавшего вертолета Ми-8 организованы на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель краевого главка МЧС.

Как он отметил, "по пути следования пропавшего Ми-8 следует вертолет региональной поисково-спасательной базы".

Пропавшее воздушное судно принадлежит коммерческому предприятию, на борту, по предварительным данным, находятся два человека и груз.

Вертолет следовал из города Елизово в район реки Островная.

Как сообщалось, Ми-8 совершал полет в районе одной из сопок. Однако в назначенное время на связь не вышел. Установить контакт с ним не удается уже два часа.

Камчатка Ми-8

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