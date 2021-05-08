Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:39Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Проведенный с воздуха поиск пропавшего вертолета Ми-2 на Камчатке не дал результатов, продолжить поиски планируется с рассветом.

"На данный момент поиски производились силами спасателей Регионального поисково-спасательного бюро и работников предприятия, которому принадлежит пропавший вертолет. На двух воздушных судах они обследовали маршрут, по которому следовал Ми-2. С наступлением светлого времени суток поиски продолжатся", - сообщил региональный главк МЧС.

В готовности находится вертолет Ми-8 регионального главка МЧС и сотрудники Камчатского спасательного центра ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным МЧС, вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся два человека и 200 кг груза.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту утраты связи с вертолетом. Следователи дадут оценку соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолет Ми-2, на борту которого находился командир воздушного судна и пассажир, выполнял рейс по маршруту аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Около 17 часов по местному времени вертолет перестал выходить на связь.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что на Камчатке пропал вертолет Ми-8.

Камчатка Ми-2

Новости по теме

Новости

На Камчатке организовали поиски пропавшего вертолета

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

Умершие знаменитости

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Тело пятого погибшего нашли в сгоревшем сварочном цехе в Мытищах

Жертвами пожара в сварочном цехе в Мытищах стали четыре человека

Что произошло за день: пятница, 7 мая

Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе

Доступ к данным о владельцах морских и речных судов РФ смогут ограничить по их просьбе

Правительство утвердило использование радиочастот 24 ГГц для сетей 5G

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');