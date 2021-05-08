Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Проведенный с воздуха поиск пропавшего вертолета Ми-2 на Камчатке не дал результатов, продолжить поиски планируется с рассветом.

"На данный момент поиски производились силами спасателей Регионального поисково-спасательного бюро и работников предприятия, которому принадлежит пропавший вертолет. На двух воздушных судах они обследовали маршрут, по которому следовал Ми-2. С наступлением светлого времени суток поиски продолжатся", - сообщил региональный главк МЧС.

В готовности находится вертолет Ми-8 регионального главка МЧС и сотрудники Камчатского спасательного центра ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным МЧС, вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся два человека и 200 кг груза.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту утраты связи с вертолетом. Следователи дадут оценку соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолет Ми-2, на борту которого находился командир воздушного судна и пассажир, выполнял рейс по маршруту аэропорт Елизово - посадочная площадка в районе реки Островной. Около 17 часов по местному времени вертолет перестал выходить на связь.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что на Камчатке пропал вертолет Ми-8.