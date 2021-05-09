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На Камчатке возобновили поиски пропавшего вертолета Ми-2

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Три вертолета вылетели утром 9 мая на поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-2, еще один экипаж находится в готовности к вылету, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России.

В министерстве добавили, что вертолеты отправились от Озерновского рыбоконсервного завода и от региональной поисково-спасательной базы.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. Он следовал из города Елизово в район реки Островная.

По предварительным данным, на борту вертолета находятся два человека и 200 кг груза. Воздушное судно эксплуатировал АО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55".

Камчатка МЧС

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