"Ближневосточный квартет" призвал соблюдать статус-кво святых мест

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в составе России, США, ЕС и ООН призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Об этом было сказано в совместном заявлении спецпредставителей по итогам консультаций проведенных в субботу.

Они также отметили, что внимательно следят за ситуацией в Восточном Иерусалиме, включая Старый Город и район Шейх Джаррах.

"Участники "квартета" выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия в Восточном Иерусалиме, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности", - говорится в заявлении.

"Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Руководство обеих сторон несет ответственность за противодействие экстремистам, а также любым проявлениям насилия и подстрекательств. В данном контексте "квартет" подтверждает приверженность достижению "двухгосударственного" урегулирования через переговоры", - отмечают спецпредставители.

В двух районах Восточного Иерусалима 8 мая произошли столкновения палестинцев с полицией. Волнения также продолжались последние несколько дней на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

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