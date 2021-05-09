Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

"Ближневосточный квартет" призвал соблюдать статус-кво святых мест

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставители "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию в составе России, США, ЕС и ООН призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Об этом было сказано в совместном заявлении спецпредставителей по итогам консультаций проведенных в субботу.

Они также отметили, что внимательно следят за ситуацией в Восточном Иерусалиме, включая Старый Город и район Шейх Джаррах.

"Участники "квартета" выражают глубокую озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия в Восточном Иерусалиме, в частности с имевшими место прошлой ночью на Храмовой горе столкновениями между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности", - говорится в заявлении.

"Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Руководство обеих сторон несет ответственность за противодействие экстремистам, а также любым проявлениям насилия и подстрекательств. В данном контексте "квартет" подтверждает приверженность достижению "двухгосударственного" урегулирования через переговоры", - отмечают спецпредставители.

В двух районах Восточного Иерусалима 8 мая произошли столкновения палестинцев с полицией. Волнения также продолжались последние несколько дней на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей.

Новость дополняется

Иерусалим Израиль ООН США ЕС Россия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 мая

Путин назвал положительным процессом отправку средств таджикскими мигрантами

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

На Камчатке организовали поиски пропавшего вертолета

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

Умершие знаменитости

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');