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ВС РФ начнут получать невидимую для радаров авиабомбу "Дрель" в этом году

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Новая планирующая авиабомба "Дрель" начнет поступать в Вооруженных силы РФ в этом году, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов", - сказал Борисов.

Ранее Борисов заявлял, что "Дрелью" будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша", "Ростех"). Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

Дальность планирования бомбы превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия противовоздушной обороны противника. Для навигации "Дрель" использует систему ГЛОНАСС.

Ранее в концерне "Техмаш" "Интерфаксу" сообщили, что "Дрелью" планируют, в частности, вооружить российские истребители пятого поколения Су-57.

Юрий Борисов

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