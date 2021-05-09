В Татарстане заявили о возможном угоне упавшего легкомоторного самолета

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Учебный самолет, разбившийся в воскресенье в Татарстане, предположительно был угнан, сообщили журналистам в пресс-службе Приволжского управления СУ СКР на транспорте в воскресенье.

"Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолетом прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, в кабине с пилотом была женщина, ее личность устанавливается.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили, что по предварительным данным, самолет базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Как отмечается, его собственник - житель Бугульмы 1969 года рождения. Погибшие: мужчина-пилот - житель Сызрани и женщина-пассажир.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье легкомоторный самолет "Ермак" разбился вблизи села Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Погибли два человека.