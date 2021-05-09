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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Татарстане

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Учебный самолет разбился в Татарстане, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, легкомоторный самолет "Ермак" потерпел крушение вблизи села Калейкино, он выполнял учебный полет. По его данным, на борту были инструктор и курсант, оба погибли.

В пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о гибели двух человек при жесткой посадке самолета. По данным спасателей, разрушений на земле и возгорания нет.

Проводятся следственные действия, на место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщила пресс-служба Приволжского управления СУ СКР на транспорте.

Татарстан

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