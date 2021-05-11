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Мишустин поручил оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим в Казани

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате стрельбы в школе в Казани.

Во вторник в ходе совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил, что президент дал ряд поручений в связи с трагедией. В ближайшее время в Казань вылетит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с бригадой медицинских специалистов, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

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"Татьяна Алексеевна (Голикова - ИФ), надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую", - сказал глава правительства.

Во вторник на гимназию №175 в Казани было совершено нападение. Источник сообщал о двух нападавших, один из которых, по его данным, был нейтрализован в здании школы. Однако позднее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что 19-летний злоумышленник действовал один, его задержали.

По данным мэрии Казани, при стрельбе в школе погибли восемь человек: семеро детей и учительница. Пострадали 20 человек.

Стрельба в казанской школе

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Казань Михаил Мишустин

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