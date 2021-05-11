Военная группировка в Калининградской области усилена 30 новыми БМП

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в Калининградской области получили более 30 новых боевых машин пехоты БМП-3, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ во вторник.

Новая бронетехника поступила в армейский корпус Балтфлота в рамках программы перевооружения, сообщили военные.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава, огневой поддержки подразделений, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

В декабре 2020 года командующий Балтийским флотом Александр Носатов заявил, что в Калининградской области сформирована новая мотострелковая дивизия.

"Прежде всего, это обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области, на территории которой дислоцируются основные силы Балтийского флота", - сказал тогда Носатов в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении. В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.