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Задержан подозреваемый в убийстве бывшего чиновника мэрии Новосибирска

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирской области вечером 10 мая 50-летний владелец дачи в поселке "Бердский перекат" в Новосибирском районе, по версии следствия, в ссоре смертельно покалечил 46-летнего гостя. Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, погиб Иван Митряшин, бывший чиновник горсовета Новосибирска.

Митряшин избирался в горсовет Новосибирска в 2005 и 2010 году. В 2012 году тогдашний мэр Владимир Городецкий назначил его начальником главного управления благоустройства и озеленения. Летом 2013 года Митряшин был уволен после того, как заявил, что мнение горожан не будет учитываться при замене голубых елей в центре города у здания управления Западно-Сибирской железной дороги.

По версии следствия, он поссорился с хозяином дачи в "Бердском перекате", и тот избил его по голове и туловищу, а также нанес ножевые ранения по ногам. Очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшего довезли до больницы, но он умер от ран.

Подозреваемого задержали. Следствие попросит суд его арестовать. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Новосибирск СКР Иван Митряшин Бердский перекат

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