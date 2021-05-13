В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве экс-депутата горсовета

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новосибирский районный суд Новосибирской области в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Данилову, обвиняемому в нанесении смертельных ранений бывшему начальнику главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Ивану Митряшину.

Суд арестовал Данилова на два месяца – до 11 июля. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 10 мая 46-летний потерпевший находился в гостях у знакомых в дачном обществе "Бердский перекат" в Новосибирском районе, где поссорился с 50-летним хозяином дома. По данным суда, обвиняемый нанес потерпевшему удары руками и ножом, в результате чего тот скончался в больнице. Скорую помощь раненому гостю вызвали очевидцы.

Митряшин избирался в горсовет Новосибирска в 2005 и 2010 гг., в 2012 году тогдашний мэр Владимир Городецкий назначил его начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии. Летом 2013 года Митряшин был уволен после публичных высказываний о том, что мнение горожан не будут приниматься в расчет при обновлении зеленых насаждений (замене голубых елей) в центре города у здания управления Западно-Сибирской железной дороги.