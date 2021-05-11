Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела о халатности
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении мэра Орла Юрия Парахина.
"Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц", - сообщил Парахин "Интерфаксу" во вторник.
Мэр также выразил уверенность, что следствие разберется в ситуации.
Правоохранительные органы не дают комментарии об уголовном деле в отношении главы Орла.
Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Парахина во вторник распространили местные СМИ. По их данным, в деятельности мэра Орла выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств.