В Якутии поймали белого медведя, бродившего рядом с поселком

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа специалистов отловила белого медведя, который забрел в поселок Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Медведь был замечен местными жителями в Верхоянском районе еще в конце марта. За это время люди неоднократно сталкивались с животным и успевали заснять его на камеру.

"Нам удалось отловить животное, доставить его на вертолет и отправить в Якутск. С момента, когда белый медведь был впервые замечен, его дальнейшее передвижение помогали отслеживать наши коллеги из Верхоянского и Томпонского районов, администрации местных населенных пунктов, а также сами местные жители. Никто из людей и само животное не пострадали", - приводятся в сообщении слова первого заместителя Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков Якутии Анатолия Алексеева.

Сейчас медведь находится в зоопарке "Орто Дойду" на временной передержке. Здесь специалисты его осмотрят и оценят физическое состояние.

По словам министра экологии Якутии Сахамина Афанасьева, сегодня пройдет заседание комиссии Росприродназдора РФ, где будет принято решение о дальнейшей судьбе медведя.

"Тут два варианта - либо выпуск в естественную среду в море Лаптевых, либо передача для передержки в центральные зоопарки России", - рассказал журналистам министр.

В Якутии белые медведи водятся на Медвежьих островах в Северном Ледовитом океане. Это примерно в 700-800 км от Верхоянского района и в 1 тысяче км от Томпонского района.

Это не первый случай, когда медведь заходит так далеко от места своего обитания. Так, в середине сентября 2017 года в Среднеколымском районе Якутии местные рыбаки обнаружили белого медвежонка - десятимесячная самка бродила вблизи населенных пунктов, питалась отходами рыболовного промысла и играла с местными собаками. Маленького хищника отловили специалисты, он был принят Московским зоопарком на реабилитацию.