Ученые РФ и США проведут учет белых медведей в 2022-2023 гг.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские ученые вместе со специалистами США планируют в предстоящие два года провести учет чукотско-аляскинской популяции белых медведей, сообщил начальник департамента природных ресурсов и экологии правительства Чукотки Алексей Яковлев.

"В 2016 году впервые в России была разработана и опробована технология инструментально-визуального авиаучета белых медведей. По результатам пилотного проекта мы насчитали примерно 2 937 особей. Повторный учет чукотско-аляскинской популяции редких животных планируем провести в 2022-2023 годах во взаимодействии с американскими экспертами, что может потребовать выработки единой методики исследований", - сказал Яковлев, которого цитирует пресс-служба правительства региона, на 26-м ежегодном заседании Российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), проходившем в онлайн-формате.

По словам Яковлева, данные учета будут использованы для обоснования и выделения квоты на аборигенный промысел белых медведей и тюленей для представителей коренных малочисленных народов на Чукотке.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды.