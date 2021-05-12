Потолок обвалился в здании университета в Ростове-на-Дону

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Занятия студентов Южного федерального университета отменены в одном из корпусов после обрушения потолка. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Собеседник агентства отметил, что "незначительная часть" потолочного перекрытия площадью около 3 кв. м. обвалилась на четвертом этаже корпуса ЮФУ по адресу Большая Садовая, 33. По его словам, это случилось из-за образовавшейся трещины. Как уточняется, студенты и сотрудники не пострадали.

Он отметил, что занятия в корпусе отменены до тех пор, пока не будет получено заключение строительно-технической экспертизы. Временно учебные занятия перенесены в другие корпуса.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона сообщила о начале проверки по факту инцидента.