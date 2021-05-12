Температурный рекорд 1963 года побит в Петербурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Среда в Петербурге стала самой теплой за 58 лет, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"Экстремум для 12 мая (в Петербурге - ИФ) был плюс 26,6 градусов - в 1963 году. Сейчас мы его уже перекрыли: на данный момент в городе плюс 27 градусов", - сказал Колесов.

Он отметил, что температура продолжает повышаться.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Петербурге незначительно похолодает - до плюс 22-24 градусов, осадков не ожидается. В пятницу столбики термометров покажут в среднем плюс 20 градусов.