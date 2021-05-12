Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Температурный рекорд 1963 года побит в Петербурге

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Среда в Петербурге стала самой теплой за 58 лет, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

"Экстремум для 12 мая (в Петербурге - ИФ) был плюс 26,6 градусов - в 1963 году. Сейчас мы его уже перекрыли: на данный момент в городе плюс 27 градусов", - сказал Колесов.

Он отметил, что температура продолжает повышаться.

По данным Гидрометцентра, в четверг в Петербурге незначительно похолодает - до плюс 22-24 градусов, осадков не ожидается. В пятницу столбики термометров покажут в среднем плюс 20 градусов.

Петербург Александр Колесов

Новости
Нападения в школах

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Ройзман получил второй арест на девять суток

Нападения в школах

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

Ройзман получил девять суток ареста за акцию 31 января

Ройзман получил девять суток ареста за акцию 31 января
Дипломатическое противостояние

"Коммерсантъ" узнал о высылке из Москвы пресс-секретаря посольства США

Пандемия коронавируса

Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом

Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');