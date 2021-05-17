В Москве побит температурный рекорд 1958 года

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве по-летнему жарко и днем был побит температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году (27,1 градуса), сообщили в Гидрометцентре России.

К 13:00 понедельника главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала потепление до 27,5 градуса.

Гидрометцентр уточняет, что новый максимум установлен по данным последних 70 лет метеонаблюдений в городе.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный рекорд температуры для 17 мая в столице был установлен в 1897 году - 31 градус. Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся с 1879 года.

Из-за жары Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня. В столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается до 30 градусов. Позднее Гидрометцентр продлил период действия "оранжевого" уровня и на вторник. 18 мая с 11:00 до 17:00 в столице ожидается до 30-32 градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.