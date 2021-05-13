Наркоманы ограбили 99-летнего петербургского ветерана в День Победы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала двоих мужчин за ограбление ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального глазка МВД.

По подозрению в совершении нападения задержаны двое молодых жителей северной столицы. Один из них ранее судим за кражу, а в настоящий момент работает сантехником. По данным полиции, оба мужчины страдают наркозависимостью.

Согласно материалам дела, вечером 9 мая фигуранты пришли к 99-летнему ветерану якобы поздравить с Днём Победы. Пенсионер не стал впускать гостей в квартиру и вышел пообщаться на лестницу, где один из мужчин сорвал с шеи ветерана цепочку с крестиком. После этого оба "поздравителя" убежали. Стоимость похищенного - цепочки с крестиком - оценивается в 100 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, он знал сантехника и ранее пользовался его услугами.

Источник "Интерфакса" уточнял, что жертвой ограбления стал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Лезов, награжденный орденом Отечественной войны I степени, медалью "За оборону Москвы".