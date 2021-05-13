Власти Башкирии решили наладить экономические связи с Донбассом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика планирует наладить внешнеэкономические связи с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

"Башкортостан готов сотрудничать с жителями Донбасса, мы хотим обмениваться культурными, научными, спортивными, экономическими достижениями. Мы готовы уже осенью привезти сюда бизнес-миссию из республики, чтобы искать взаимовыгодные точки сотрудничества, поднимать экономику Донбасса и вместе развиваться", - сказал он через пресс-службу.

Хабиров в составе российской делегации побывал в Донбассе с 11 по 13 мая и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных седьмой годовщине со дня создания ДНР и ЛНР. В частности, он и сопровождающие посетили место гибели советского военачальника, героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и возложили цветы к памятнику башкирским конникам в городе Петровском в ЛНР.

Хабиров выразил уверенность, что жители Донбасса "отстояли свою независимость и выстроили свою жизнь", и добавил, что теперь им "уже нужно развиваться".

Ранее 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что у России не было и нет планов присоединить Донбасс. Так он отреагировал на публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных мерах Москвы по приближению к интеграции Донбасса.