Спикер ЗакСа отрицает принуждение бюджетников голосовать на праймериз ЕР

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спикер петербургского Заксобрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров заявил, что партия не имеет никакого отношения к принуждению бюджетников голосовать за участников партийных праймериз на портале госуслуг.

В конце апреля "Фонтанка.ру" сообщила, что в городе учителей и врачей настоятельно призывают вместе с друзьями и родственниками регистрироваться на сайте праймериз и голосовать. Об аналогичных ситуациях сообщила и "Бумага".

"Я знаю об этой проблеме. Не только журналисты ставят вопрос о том, что бюджетники привлекаются для регистрации на сайте "Госуслуги". Я об этой проблеме уже знаю. Сразу хочу сказать: "Единая Россия" никакого отношения к этой проблеме не имеет", - сказал Макаров.

Он заверил, что единороссы пользуются исключительно силами своего актива и региональной сети. Он убежден в непричастности к принуждению и депутатов фракции "Единой России" петербургского парламента.

"Они если регистрируют, то регистрируют свой актив, регистрируют онлайн-агитаторов и тех людей, кто им помогает на территории, и делается это абсолютно добровольно", - сказал Макаров.

Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая, итоги подведут 1 июня. Так определятся кандидаты от партии на выборы в Государственную думу и городской Закс. В Петербурге на выборы в Госдуму было подано 209 заявок от кандидатов, на выборы в Заксобрание - 474.