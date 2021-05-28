ДОМ.РФ может предоставить квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ планирует предоставить часть квартир в домах, построенных в рамках аукциона "за долю", для расселения граждан из аварийного жилья и для льготных категорий граждан, сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Мы как будущий собственник жилья не хотели бы конкурировать в продажах с нашим же застройщиком, поэтому наша идея - и вчера мы ее обсудили с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным - чтобы наше жилье, которое мы получаем "за долю", могли использовать для решения социально важных задач в регионах. Это и переселение из ветхого, аварийного жилья, и предоставление жилья детям-сиротам и многодетным семьям", - сказал Филиппов.

Он пояснил, что таким образом регионы гарантировано получат жилье высокого качества.

"Наша идея не заключается в том, чтобы использовать только наше жилье. Мы бы хотели просто встроиться в систему и заместить часть жилья, которая приобретается на аукционах для предоставления. Мы сможем предоставлять (квартиры - ИФ) в нормальных районах и с нормальным качеством", - добавил Филиппов.

Проводимые ДОМ.РФ земельные аукционы в формате "за долю" предполагают, что победитель должен будет передать госкомпании долю (стартовое значение - 9%) жилых помещений в построенном ЖК.

Переселение россиян из аварийного жилья с 2019 года осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ближайшие шесть лет предстоит расселить дома общей площадью около 10 млн кв.м, в которых проживают около 530 тыс. россиян.

В августе 2020 года президент Владимир Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.

В конце марта этого года Путин поручил правительству, Госдуме и региональным властям рассмотреть вопрос о возможности увеличения количеств квартир, предоставляемых сиротам.