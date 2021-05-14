У бывшего полицейского в Омске изъяли 5,5 кг героина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ задержали в Омске бывшего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Омску. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Отмечается, что бывший сотрудник правоохранительных структур был ранее судим.

Задержан он был при перевозке расфасованных наркотиков. В ходе досмотра у него изъяли 5,5 кг героина. В сообщении говорится, что продавать наркотики он планировал на специально арендуемой квартире.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Фигурант дела арестован.