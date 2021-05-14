Два пожарных поезда привлекли к тушению дач в Самарской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар в садово-дачном товариществе "Трест-11" в муниципальном районе Волжский в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 14:08 (13:08 по Москве). Горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га, объявлен повышенный ранг вызова - пожар №3.

По предварительным данным пострадавших нет.

Для тушения привлечено 118 человек и 25 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.