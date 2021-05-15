Более 150 постояльцев гостиницы во Владимире эвакуировали из-за пожара

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу в гостинице "АМАКС Золотое кольцо" во Владимире, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о задымлении здания гостиницы поступило в 19:30.

"По прибытии было установлено, что сильное задымление в подвале. До приезда пожарных администраций объекта из здания были эвакуированы 150 человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 5 кв. м. был оперативно ликвидирован. По данным ведомства, возгорание возникло в комнате отдыха персонала. Там огнем уничтожены спальные принадлежности.

Дознаватели устанавливают причину возгорания. К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц техники и 34 человека личного состава, уточнили в ГУ МЧС.