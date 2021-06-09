Дума утвердила перенос сроков внесения в парламент проекта бюджета

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об изменении сроков внесения в палату проекта федерального бюджета на три года и сроки рассмотрения отчета об исполнении бюджета.

Правительственный законопроект № 1171664-7 был внесен в Думу в мае. Первое чтение он прошел 25 мая.

Сейчас правительство должно вносить в Госдуму проект бюджета не позднее 1 октября, а парламент должен рассмотреть его в трех чтениях в течение 60 дней.

Принятый закон сдвигает дату внесения до "не позднее 15 сентября". В итоге процесс рассмотрения бюджета в трех чтениях в парламенте должен будет заканчиваться к 14 ноября.

Закон также сдвигает для Банка Росии срок внесения в парламент проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Сейчас документ должен поступить в парламент не позднее 1 октября, правительство предложило увязать этот срок с внесением проекта бюджета в палату.

Минфин будет обязан не позднее 25 мая представить в правительство годовой отчет об исполнении федерального бюджета, тогда как сейчас отчет вносится в Госдуму не позднее 1 августа и т должен быть рассмотрен не позднее 1 октября. По новой конфигурации отчет об исполнении вносится не позднее 15 июня и должен быть рассмотрен в течение 45 дней (т.е. до 30 июля).

"С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов", - говорится в пояснительной записке к закону.

Принятый закон также исключает требование о представлении в парламент в составе документов к законопроекту о бюджете в рамках федеральных адресных инвестиционных программ данных о наличии разрешений о представлении земельных участков под строительство. Согласно пояснительной записке, данная мера предлагается для ускорения осуществления капитальных вложений, поскольку такое требование, по мнению авторов законопроекта, является избыточным. Ранее против этой нормы выступала Счетная палата.

Еще закон уточняет норму Бюджетного кодекса о представлении Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития. Убирается норма о том, что одновременно с этим прогнозом должна осуществляться разработка основных направлений таможенно-тарифного регулирования.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.