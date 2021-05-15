Уголовное дело возбуждено после массовой драки со стрельбой в Сочи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полицейские установили всех участников произошедшей накануне в Сочи массовой драки со стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Сочи.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

По его словам, часть участников конфликта задержана, решается вопрос о заключении участников конфликта под стражу.

14 мая на улице Бакинской в Адлерском районе Сочи произошла массовая драка со стрельбой.

На размещенном в соцсетях видео видно, как около 10 мужчин на территории частного дома дерутся, потом выбегают на улицу близ детской площадки. После этого из дома выходит мужчина с ружьем и начинает стрелять в убегающих.