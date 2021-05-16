Движение поездов частично восстановлено после схода грузовых вагонов под Самарой

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Куйбышевской железной дороги восстановили движение по одному пути на перегоне Толкай-Новоотрадная, где в результате схода с рельсов вагонов грузового поезда были повреждены железнодорожное полотно и опора контактной сети, работы на втором пути продолжаются, сообщается на сайте этой железной дороги.

На месте происшествия работают около 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника.

Ранее сообщалось, что сход вагонов произошел в субботу в 13:10 по московскому времени на перегоне Толкай - Новоотрадная вблизи населенного пункта Тоузаково Кинель-Черкасского района Самарской области на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. В результате происшествия повреждены железнодорожное полотно и опора контактной сети. Погибших и пострадавших нет.

Из-за аварии задержались пассажирские поезда №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь - Симферополь, №59 Новокузнецк - Кисловодск. В связи с происшествием изменилось расписание пригородных поездов.

По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, произошел сход 14 вагонов грузового поезда в составе из 69 вагонов и полувагонов, груженных алюминием, древесиной. В корпоративной газете РЖД "Гудок" сообщается, что с 10 мая на данном перегоне начался капитальный ремонт пути.

По факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК РФ).