Сход вагонов под Самарой вызвал задержку пассажирских поездов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В результате схода вагонов грузового поезда на перегоне Толкай - Новоотрадная под Самарой повреждены железнодорожное полотно и опора контактной сети. Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД"), специалисты ведут восстановительные работы.

Из-за ЧП задерживаются пассажирские поезда №129 Красноярск - Анапа, №141 Пермь - Симферополь, №59 Новокузнецк - Кисловодск.

Пассажирские поезда №124, №144, №408 направляются в обход барьерного места через Оренбург с выходом на Уфу, а пассажиры поездов №13, №14 будут пересажены с одного в другой и будут отправлены по соответствующим маршрутам к пунктам назначения.

В связи с происшествием изменилось расписание пригородных поездов.

По данным пресс-службы Куйбышевской транспортной прокуратуры, сошли 14 вагонов грузового поезда в составе из 69 вагонов и полувагонов, груженных алюминием, древесиной.

В корпоративной газете РЖД "Гудок" сообщается, что с 10 мая на данном перегоне начался капитальный ремонт пути.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.