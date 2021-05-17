Прокуратура проверит информацию о стекающем в море мазуте на юге Сахалина

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура проверяет информацию о вытекающем в море мазуте со стихийной свалки в портовом городе Невельске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Жители Невельска пожаловались на стихийную свалку в черте города, с которой мазут стекает в море (в Татарский пролив). Они разместили в соцсетях фотографии свалки и стекающего мазута.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе в части обращения с отходами. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.