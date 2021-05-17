Жителя Пензенской области заподозрили в убийстве бывшей жены и ее родных

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Житель Пензенской области подозревается в убийстве своей бывшей жены, ее матери и брата, мужчина скрылся с места преступления.

На сайте ГУ МВД по Пензенской области сообщается, что информация о выстрелах в частном доме в селе Липовка поступила в полицию 16 мая вечером.

"На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. При осмотре места происшествия с огнестрельными ранениями были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 года рождения. Было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж одной из убитых женщин", - говорится в сообщении.

По версии следствия, после двойного убийства подозреваемый также застрелил брата бывшей жены на территории его частного дома в селе Огаревка.

По словам очевидцев, подозреваемый направился в сторону реки.

В настоящее время местность оцеплена, полиция разыскивает злоумышленника.

В полиции "Интерфаксу" сообщили, что вторая погибшая женщина была матерью убитых брата и сестры.