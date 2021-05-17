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Подозреваемый в убийстве трех человек под Пензой убит при задержании

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Житель Пензенской области, подозреваемый в убийстве бывшей жены, ее брата и их матери, при задержании открыл огонь в сотрудников правоохранительных органов. В результате перестрелки он был убит. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Отмечается, что подозреваемый несколько раз выстрелил в силовиков из ружья. На месте работает следственная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

По данным следствия, 16 мая в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья ИЖ-43 застрелил бывшую супругу 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения. После чего мужчина убил брата бывшей жены на территории его частного дома в селе Огаревка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Мужчина был объявлен в розыск.

Пензенская область

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