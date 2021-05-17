Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге покинут Россию до 19 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге, которое приостановило свою работу на неопределенный срок, покинут Россию к среде, 19 мая. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он отметил, что какая-то часть американских сотрудников диппредставительства уедет в понедельник, какая-то часть - во вторник.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

Ранее генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своей главы Эми Сторроу. Находящиеся в здании генконсульства США в Екатеринбурге сотрудники полиции сообщили "Интерфаксу", что диппредставительство закрылось.

Ранее также сообщалось со ссылкой на американские СМИ, что прежняя американская администрация уведомила Конгресс о намерении закрыть два оставшихся генеральных консульства США в России. Госдеп тогда заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.