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СК расследует гибель жителя Иркутска при задержании в клубе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске СК расследует гибель посетителя ночного клуба, которого пытались задержать бойцы Росгвардии. Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), сообщили в СКР.

По версии следствия, двое пьяных мужчин пришли ночью 1 мая в клуб на улице Якоби. Охрана их не пустила. Они устроили конфликт с охранниками и начали вести себя агрессивно. Охрана вызвала Росгвардию.

Росгвардейцы предложили посетителям проследовать в полицию, но те отреагировали неадкватно, сообщили в СК.

"Сотрудник Росгвардии произвел предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление, - говорится в пресс-релизе. - Позже произошел ещё один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба".

Иркутск СКР Росгвардия

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