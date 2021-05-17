Военный суд отправил в колонию экстремистов из Татарстана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Самаре вынес обвинительный приговор членам ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Татарстану в понедельник.

Один из членов ячейки признан виновным по ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) и ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете), другой - ч.2 ст.282.2 УК РФ.

"Они приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и 3 годам - в колонии строгого режима соответственно", - говорится в сообщении.

Ранее, в 2020 году, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима вдохновителя и руководителя данной ячейки Залалдинова.

По информации УФСБ, трое татарстанцев планировали совершить ряд тяжких преступлений, таких как грабежи, разбои и вымогательства, чтобы на полученные средства выехать в Сирию и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.

При обысках у них были изъяты пять единиц холодного оружия и литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.