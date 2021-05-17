Кировский полицейский осужден по делу о гибели в ДТП "пьяного" мальчика

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор бывшему сотруднику полиции по делу о гибели в ДТП шестилетнего мальчика, у которого затем обнаружили в крови алкоголь.

Прокуратура Кировской области сообщает, что 47-летний мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на 3 года.

Также в пользу отца погибшего ребенка взыскали компенсацию морального вреда в 800 тыс. рублей.

"Не оспаривая обстоятельства ДТП, обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал", - говорится в сообщении.

В свою очередь региональное СУ СКР сообщает, что обвиняемый – бывший сотрудник полиции, оперативный дежурный дежурной части пункта полиции "Немский" отдела МВД России "Кильмезский" Сергей Меньшиков.

Уголовное дело расследовалось в центральном аппарате СКР в связи с повышенным общественным резонансом.

Ребенок погиб в июле 2019 года в селе Буйское Уржумского района. Мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля, которым управлял сотрудник полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), которое передано для расследования в Главное следственное управление СКР.

После ДТП эксперт обнаружил в крови у ребенка 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически были не согласны родственники погибшего мальчика.

В марте этого года судебно-медицинский эксперт Сергей Насонов получил 6 месяцев исправительных работ за халатность при производстве экспертизы в рамках расследования гибели ребенка.

По версии следствия, в день ДТП эксперт не выехал на место происшествия, а исследование тела погибшего ребенка начал лишь спустя два дня, взяв только кровь. Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию несколько дней хранился вне холодильной камеры. Как отмечается, это могло привести к тому, что образец мог испортиться.